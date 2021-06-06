Новый сюжетный трейлер Chernobylite посвятили Татьяне — пропавшей невесте главного героя
Студия The Farm 51 совместно с All in! Games опубликовали новый сюжетный трейлер хоррора Chernobylite. Ролик посвятили персонажу по имени Татьяна — это пропавшая невеста главного героя.
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По здешней легенде, главный герой Игорь, бывший сотрудник Чернобыльской АЭС, вернулся в Зону отчуждения, чтобы заняться расследованием таинственного исчезновения своей невесты Татьяны, которое случилось аж 30 лет назад.
В описании к этому видео указано, что в Зоне время течёт иначе, не как во всём остальном мире. Игорю придётся принимать не самые приятные решения, которые способны повлиять не только на его будущее, но и на прошлое.
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Выход полноценной версии Chernobylite должен состояться на PC, Playstation 4 и Xbox One уже в июле текущего года. Разработчики также пообещали выпустить отдельные версии для Xbox Series X|S и PlayStation 5, но случится это чуть позднее. Проект находится в раннем доступе Steam с октября 2019 года, за это время он собрал более 2800 пользовательских рецензий, 75% из которых — положительные.
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