Симулятор средневекового поселения Going Medieval возглавил чарт продаж Steam на этой неделе
Выходные, как это ни печально, подходят к концу, а это традиционно означает, что Valve опубликовала очередной список лидеров чарта продаж уходящей недели. На этот раз в чарте достаточно много сюрпризов, причём даже таких, которые даже в теории не должны были попадать в данный перечень. Впрочем, можно ли чему-то удивляться в игровой индустрии времён пандемии и самоизоляции, вопрос уже на грани философского.
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Итак, безусловным лидером продаж минувшей недели стал Going Medieval — симулятор средневекового поселения с нарочито простенькой графикой и высокой целью построения могучей крепости, способной надёжно защитить своих жителей. На втором месте обосновался сезонный пропуск ARK Genesis — серии из двух частей дополнения к ARK Survival Evilved —, на третьем — Sea of Thieves. Один из относительно громких релизов уходящей недели — Necromunda Hired Gun — стартовал с четвёртого места, тем самым недвусмысленно продемонстрировав, что интерес публики к нему оставляет желать лучшего.
Десятка лидеров продаж уходящей недели выглядит так:
- Going Medieval;
- ARK Genesis Season Pass;
- Sea of Thieves;
- Necromunda Hired Gun;
- ARK Survival Evolved;
- Valve Index VR Kit;
- Grand Theft Auto V;
- Mass Effect Legendary Edition;
- Battlefield V;
- No Man’s Sky.
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