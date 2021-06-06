Трейлер ролевого экшена Scarlet Nexus раскрывает информацию о главных персонажах и устройстве здешнего мира
Компания Bandai Namco опубликовала новый трейлер Scarlet Nexus — ролевого экшена, действие которого происходит в мрачном мире будущего, вовсю популяризирующего тему псионических способностей. Свежий ролик проливает свет на мир игры, его устройство и предысторию.
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Так вот, во вселенной Scarlet Nexus учёные нашли гормон, который отвечает за активацию псионических способностей у людей. Тема экстрасенсорики стала реальной, открылись невиданные возможности для развития, но планы пришлось скорректировать из-за пришествия «плохишей». Речь в данной ситуации идёт о мутантах — Иных, которые намерены истреблять всё живое. Для противостояния Иным был сформирован специальный отряд, за членами которого нам и предстоит наблюдать.
В представленном трейлере были обнародованы основные правила, по которым работает Scarlet Nexus. Противостояние мутантам — ключевая цель отряда сопротивления. Местом действия стал город Суо, расположенный на территории Новой Химуки. Все здешние жители (если точнее, их мозг) имеют прямую связь с сетью Psynet для возможности коммуникации и перенимания способностей. Трейлер показал некоторые локации, которые герою нужно будет посетить: город-спутник Кикутиба, старая больница, заброшенная линия метро и автомагистраль.
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Релиз Scarlet Nexus запланирован на 25 июня, проект выйдет на PC, PlayStation и Xbox.
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