Разработчики из студии FYQD-Studio с помощью своего Twitter-аккаунта рассказала, что создание экшена Bright Memory: Infinite подошла к концу. Если быть точнее, то завершена основная часть процесса, осталось только всё озвучить и расставить композиции саундтрека в нужных местах.

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Bright Memory: Infinite когда-то считался проектом-инициативой одного человека, за создание которого отвечал Цзэн Сяньчэн, талантливый девелопер-одиночка.

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Игра появилась в раннем доступе Steam, повышенное внимание со стороны игровой общественности сподвигло Сяньчэна заняться глубокой переработкой проекта с целью выпуска его улучшенной версии.

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В таком варианте Bright Memory появились отдельные эпизоды, сама игра получила подзаголовок Infinite в названии.

Даты релиза у Bright Memory: Infinite до сих пор нет, разработчики планируют выпустить его в текущем году. Расширенный геймплейный трейлер будет представлен 10 июня в рамках мероприятия Play for All, которое будет проводить GameStop.