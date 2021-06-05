Игроки тепло приняли Sniper Ghost Warrior Contracts 2
Несколько часов назад Sniper Ghost Warrior Contracts 2 наконец-то добралась до релиза после переноса почти на девять месяцев. Как стало известно по итогу, перенос выхода пошёл проекту на пользу: если с «онлайном» всё не очень радужно, то вот его средний пользовательский рейтинг в 82 % говорит о том, что CI Games сделали качественный «высокоточный» шутер, в котором не грех провести свободное время.
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Напомним, что по сюжету Sniper Ghost Warrior Contracts 2 мы принимаем на себя роль снайпера под позывным «Ворон», заброшенного в вымышленное ближневосточное государство Куамар с целью ликвидации местного диктатора Омара аль Бахра. Поначалу аль Бахра угрозы для мировой безопасности не представлял, но его последние действия вызвали у специальных служб озабоченность, если не сказать тревогу. Ну и, конечно, сделать всю грязную работёнку предстоит нам.
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Стоит отметить, что хоть игра и называется Sniper Ghost Warrior Contracts 2, работать «удалённо» она вас не заставляет: на выбор игрокам помимо снайперских винтовок также доступны автоматы, дробовики и прочее, более «контактное» вооружение. Миссии подразумевают свободу действий и различные пути их выполнения, однако в идеале всё же работать максимально незаметно — будто «Ворона» в Куамаре вообще нет.
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