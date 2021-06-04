Мобильное приложение «ВКонтакте» обзавелось двумя новыми видами сообщений: исчезающими и тихими. Первые, как понятно по их названию, пропадают спустя некоторое время, а тихие сообщения приходят без звука.

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С помощью исчезающих сообщений очень удобно отправлять шутки «даже в самые серьёзные чаты», ведь спустя некоторое время всё смешное исчезнет, а важное останется. Пользователь сможет выбрать, когда должно пропасть сообщение: начиная с 15 секунд и заканчивая 24 часами. После всего в чате появится отметка «Сообщение исчезло».

Использование тихих сообщений позволит не бояться разбудить собеседника или побеспокоить кого-то, кто находится рядом.

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Чтобы сделать сообщение тихим или исчезающим, нужно зажать кнопку отправки и выбрать нужный тип. Функция уже должна быть доступной для всех пользователей.