«ВКонтакте» запустила тихие и исчезающие сообщения
Мобильное приложение «ВКонтакте» обзавелось двумя новыми видами сообщений: исчезающими и тихими. Первые, как понятно по их названию, пропадают спустя некоторое время, а тихие сообщения приходят без звука.
реклама
С помощью исчезающих сообщений очень удобно отправлять шутки «даже в самые серьёзные чаты», ведь спустя некоторое время всё смешное исчезнет, а важное останется. Пользователь сможет выбрать, когда должно пропасть сообщение: начиная с 15 секунд и заканчивая 24 часами. После всего в чате появится отметка «Сообщение исчезло».
Использование тихих сообщений позволит не бояться разбудить собеседника или побеспокоить кого-то, кто находится рядом.
реклама
Чтобы сделать сообщение тихим или исчезающим, нужно зажать кнопку отправки и выбрать нужный тип. Функция уже должна быть доступной для всех пользователей.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила