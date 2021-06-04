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Французское подразделение Microsoft сообщило о грядущем крупном анонсе касательно Xbox Game Pass

Анонс должен состояться завтра.
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<b>В полтора раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Игровое подразделение Microsoft вместе со своим руководителем Филом Спенсером не перестают удивлять геймеров, и вот, похоже, завтра тоже случится что-то неожиданное и очень важное: как сообщает французский аккаунт подписки Xbox Game Pass, в субботу состоится некий «невероятный» анонс.

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<b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b>
В полтора раза упала цена 6Tb WD Black
Очень дешевая 3060 в составе компа - дешевле 1660Ti
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3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам
-40 000р на 6900XT - цены пошли вниз
-25% от цены 4Tb WD Purple
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз

По словам составителей текста публикации, мы можем попытаться догадаться, о чём идёт речь, но никогда не догадаемся.

Не будем даже пытаться; более того, публикация данного сообщения во французском сегменте Xbox Game Pass сразу наводит на мысль о том, что анонс будет локальным — для французских пользователей. Хотелось бы, конечно, ошибиться и увидеть что-то действительно глобально «невероятное».

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