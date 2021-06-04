Французское подразделение Microsoft сообщило о грядущем крупном анонсе касательно Xbox Game Pass
Игровое подразделение Microsoft вместе со своим руководителем Филом Спенсером не перестают удивлять геймеров, и вот, похоже, завтра тоже случится что-то неожиданное и очень важное: как сообщает французский аккаунт подписки Xbox Game Pass, в субботу состоится некий «невероятный» анонс.
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По словам составителей текста публикации, мы можем попытаться догадаться, о чём идёт речь, но никогда не догадаемся.
Не будем даже пытаться; более того, публикация данного сообщения во французском сегменте Xbox Game Pass сразу наводит на мысль о том, что анонс будет локальным — для французских пользователей. Хотелось бы, конечно, ошибиться и увидеть что-то действительно глобально «невероятное».
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