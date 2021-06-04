До премьеры новой Battlefield осталось меньше недели, но такова уж современная реальность, что без утечек обойтись трудно. Вот и грядущий блокбастер от DICE не стал исключением: буквально несколько минут назад на Reddit появились снимки от, по всей видимости, участников раннего преальфа-тестирования.

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На скриншотах можно заметить подтверждение современного сеттинга новой Battlefield: по полю боя ездят танки, а в небе рассекают вертолёты и самолёты. Также, судя по всему, новинка продолжит развивать идею с механикой Levolution: на снимках можно заметить колоссальную песчаную бурю, накрывающую город и полностью меняющую его вид и, что куда важнее, дальность обзора, сводя на нет возможность применения авиации.

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Напоминаем, что официально премьера новой Battlefield состоится 9 июня в 17:00 по московскому времени. Игра станет самой масштабной в серии в плане демонстрации боевых действий.