Deep Silver не привезёт на E3 2021 никаких новостей по Metro, Dead Island, TimeSplitters и Saints Row
Пока одни издатели и разработчики вовсю «хайпуют», напрочь забывая о том, что данное оружие в случае чего может очень больно отрикошетить, Deep Silver, в свою очередь, наоборот, прямым текстом сообщает о том, что ничего особо интересного на E3 2021 не привезёт.
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Так, в официальном Twitter-аккаунте издательства появилось сообщение о том, что на его презентации в рамках Summer Game Fest 11 июня, а также на любом мероприятии в рамках E3 2021 не будет новостей по Dead Island, Saints Row, Metro или TimeSplitters. Как только Deep Silver будет готова к публикации новостей, нам сразу же обо всём сообщат.
Получается, что самые «ходовые» франшизы полностью пропустят мероприятие, а в багажнике у Deep Silver остаются лишь Shadow Warrior 3, Evil Warrior и другие не очень крупные и не особо ожидаемые проекты.
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Особенно досадно за Dead Island 2: проект столько всего пережил, испытал море трудностей и несколько раз сменил разработчиков, что уже хотелось бы узнать хотя бы самую малость подробностей за исключением ежегодных отписок в духе «Игра жива, разработка движется».
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