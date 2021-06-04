В перспективе игры по подписке могут полностью заменить традиционный способ «владения» ими, и чем чаще издатели, предлагающие подписные сервисы, сообщают о пополнениях в перечнях доступных по этой системе игр, тем сильнее верится в то, что перспектива эта совсем не отдалённая. Так, несколько часов назад Electronic Arts сообщила, что 24 июня её подписной сервис EA Play пополнится свеженьким ремастером культовой Need for Speed Hot Pursuit.

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Здесь важно напомнить, что EA Play попутно входит в состав более крупной подписки — Xbox Game Pass — так что её ценность при этом также постоянно повышается, не увеличиваясь при этом в конечной стоимости для пользователя.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered вышла в ноябре прошлого года и обеспечила легендарной игре обновлённую графику, полный набор дополнений, а также поддержку кроссплея, благодаря которому друзья могут «гоняться» вместе даже на разных платформах.