Palia — очаровательный «симулятор общества» от ветеранов Blizzard, Epic Games и Riot Games
Игры всякие нужны, игры всякие важны, особенно в наше неспокойное время, когда окунуться в виртуальный мир может стать настоящим лекарством от депрессии. Несколько часов назад студия Singularity 6, в состав которой входят многие ветераны таких именитых компаний, как Blizzard, Epic Games и Riot Games, анонсировала очаровательный и красочный проект под названием Palia.
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Сами авторы описывают своё творение как «симулятор общества» в фэнтезийном мире. На практике же Palia представляет собой некий симбиоз Animal Crossing, Stardew Valley и World of Warcraft — с богатым игровым миром, возможностью формировать гильдии, заниматься виртуальным сельским хозяйством, строительством жилища, рыбалкой и другими интересными активностями.
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Даже приблизительных сроков выхода Palia пока нет; известно лишь, что в конце лета пройдёт закрытое альфа-тестирование. Среди целевых платформ обозначены PC и «другие платформы»: изначально Palia выйдет на компьютерах и лишь спустя время заглянет на консоли и, видимо, мобильные устройства.
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