Мечи, луки и метание голов в релизном трейлере Chivalry 2
До формального релиза Chivalry 2 осталось меньше недели, поэтому разработчики из Torn Banner Studios решили, согласно сложившейся традиции, опубликовать сопутствующий релизный видеоролик на несколько дней раньше.
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В нижеуказанном видео продемонстрировали рукопашный бой на мечах, топорах и прочем холодном оружии, использование луков и арбалетов, отрубленные конечности и головы, которыми, кстати, можно будет швыряться в оппонентов, вызывая в тех шок и трепет, и психологически выводя их из сражения. Крови и расчлёненки в ролике очень много, поэтому, согласно новым правилам YouTube, его просмотр через встроенный проигрыватель невозможен. Хотите смотреть — переходите непосредственно на YouTube по ссылке в проигрывателе.
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Релиз Chivalry 2 состоится 8 июня.
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