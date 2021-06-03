У Epic Games всё очень плохо с сохранением секретов: тайна сегодняшнего загадочного подарка в EGS была раскрыта ещё днём, поэтому для тех, кто пристально следит за новостными лентами, это не является сюрпризом. Для всех остальных же подготовлена эта заметка, основанная уже на официальной информации от Epic Games: с сегодняшнего дня и вплоть до вечера следующего четверга, 10 июня, в магазине компании можно бесплатно забрать замечательный и очень качественный градостроительный «выживач» Frostpunk.

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Напомним, что действие Frostpunk разворачивается на Земле, где воцаряется новый ледниковый период. Нам в роли предводителя одного из последних выживших поселений предстоит обустроить свой городок-котлован таким образом, чтобы выдержать мощнейший удар стихии с падением температуры до совершенно немыслимых значений. Для этого необходимо запастись провизией, пока погода ещё это позволяет, организовать систему отопления, максимально укрепить и утеплить здания, ну и обеспечить своим гражданам достойную медицину на случай неминуемого обморожения.

За время после релиза для Frostpunk вышла масса дополнений, однако в EGS, по всей видимости, раздают именно базовую версию.

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Следующий подарок — также под грифом «совершенно секретно».