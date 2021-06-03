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Большое обновление браузера Firefox проектировалось с учётом пожеланий пользователей

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Компания Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox, которая вобрала в себя множество изменений в дизайне с учётом предпочтений пользователей. Новшества застанут почитателей программы не только при знакомстве с иконками и интерфейсом, но и при копании в настройках конфиденциальности.

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Новый дизайн Firefox получил название Proton, при его проработке разработчики опирались на статистику пользования ключевыми функциями браузера. Теперь мы знаем, что 43% кликов приходится на панель вкладок, а 33% — на адресную панель. Разработчики утверждают, что при проектировании нового дизайна внешнего вида учитывались самые часто вызываемые меню, поэтому очень многое в настройках и внешнем виде было модифицировано или вовсе удалено.

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Например, активные вкладки больше не сливаются с фоновыми, ведь браузер начал выделять их с помощью закруглённых углов. Или, например, фоновые вкладки — они теперь не разделяются пробелами и подсвечиваются только в том случае, если на них наводится курсор. Если обратиться к статистике, то более 50% людей держат 4 или более вкладок открытыми одновременно, поэтому новый дизайн позволяет свободно и быстро перемещать их.

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Навигация упростилась: на панели оставили кнопки «вперёд», «назад» и «обновить». В адресной строке находится значок защиты информации, пространство для ввода и замок блокировки. В часто используемых настройках оставлены «закладки», «уровень кратности» и «режим чтения». С конфиденциальностью дела стали лучше. Например, в режиме приватного просмотра защита от сбора cookie-файлов включена по умолчанию.

Скачать новую версию браузера можно на официальном сайте Mozilla. Разработчики планируют и дальше выпускать обновления в строгом соответствии с пожеланиями пользователей.

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