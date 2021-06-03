Когда-то давным-давно, когда игры были уделом компьютерных энтузиастов, жанр стратегий в целом и стратегий в реальном времени в частности был очень популярен и, как следствие, коммерчески успешен. С тех пор много воды утекло: игры стало делать дорого, геймеров стало больше, и казуалов среди них в процентном отношении стало большинство. Как следствие, жанр стратегий утратил свои позиции, уступив шутерам, песочницам, «выживалкам» и так далее. До такой степени, что даже Blizzard, имя которой неразрывно связано с культовыми RTS в лице WarCraft и StarCraft, отошла от дел и переключилась на шутеры.

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Впрочем, как считают ветераны игровой индустрии, жанр стратегий в реальном времени ещё рано хоронить: в нём всё ещё можно создавать хитовые проекты. По крайней мере, в этом убеждены ветераны Blizzard, покинувшие «альма-матер» и основавшие коллектив Frost Giant Studios именно для производства стратегий в реальном времени. Как уточняет один из основателей Frost Giant Тим Мортен, возрождение RTS можно реализовать, но в сегодняшних условиях для этого нужно идти на риск, подкреплённый поддержкой венчурных фондов. К счастью, Frost Giant такой поддержкой обладает, поэтому готова рискнуть.

Как уточняет Мортен, Frost Giant привлекает инвесторов тем фактом, что её «ядром» являются ветераны Blizzard, которые тут же наладили контакт с поклонниками творчества своей именитой прежней студии. Мортен убеждён, что в мире существует спрос на стратегии в реальном времени, но разработчики попросту боятся его удовлетворять, опасаясь провала.

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Опасения у разработчиков, к слову, взяты не с потолка. Дело в том, что StarCraft II хоть и оказалась безусловно успешной и замечательной игрой, которая жива и по сей день, но огромной прибыли Blizzard она не принесла ни в кратко-, ни в долгосрочной перспективах. А Blizzard, являющаяся частью холдинга Activision Blizzard, стремится именно к сверхприбылям.

Напомним, что Frost Giant также заручилась поддержкой основанной экс-президентом Blizzard Майком Морхеймом компании Dreamhaven, привлекла многомиллионные инвестиции от южнокорейских гейминговых организаций и уже вовсю осваивает Unreal Engine 5. Остаётся пожелать «морозным гигантам» удачи в их важном деле восстановления былой славы RTS.