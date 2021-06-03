Разработчики глобальной конверсионной модификации Fallout 4 Capital Wasteland, по сути представляющей собой фанатский ремейк Fallout 3 на более современном движке четвёртой номерной части, уже почти год не публикуют новых видеороликов своего творения и преступно редко выходят на связь. Что ж, там, где молчат разработчики, на помощь как обычно приходят журналисты и блогеры. Несколько часов назад «ютубер» JuiceHead опубликовал почти девятиминутное видео с демонстрацией игрового процесса Fallout 4 Capital Wasteland.

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Проект создаётся группой энтузиастов в свободное время, поэтому, естественно, никаких, даже очень приблизительных сроков его готовности пока нет. Главное, чтобы как это нередко бывает с фанатскими «ремейками», самому проекту уже не потребовался ремейк в силу его тотального устаревания как с моральной, так и с технической точек зрения.

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В последний раз авторы модификации выходили на связь летом прошлого года, так что остаётся только надеяться, что всё это время они провели за активной разработкой. Ну, это так, абсолютно ничем не подкреплённый оптимизм.