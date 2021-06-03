Спустя три года Capcom очистила Monster Hunter World от DRM-защиты Denuvo
Удаление системы DRM-защиты Denuvo из своих игр — не редкость для Capcom. Обычно, правда, это происходит в течение года после их релиза, но вот с Monster Hunter World как с одной из своих главных рабочих лошадок компания решила повременить, и запись об удалении из неё Denuvo внимательные посетители портала SteamDB обнаружили только сегодня — спустя три года после её релиза.
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Аналогичным образом Capcom поступила и с дополнением Iceborne, так что весь контент Monster Hunter World можно с чистой совестью назвать очищенным от скверны Denuvo.
Чтобы не быть голословными касательно популярности и прибыльности Monster Hunter World, и, как следствие, нежелания Capcom раньше времени лишать проект защиты, напомним, что по состоянию на конец 2020/2021 финансового года (31 марта) продажи (поставки) данного проекта про охоту на монстров превысили 17 миллионов копий, а поставки дополнения Iceborne приблизились к восьми миллионам копий.
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