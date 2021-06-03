Разработчики антивируса Norton 360 помогут своим клиентам с добычей Ethereum
Компания NortonLifeLock объявила о появлении в антивирусе Norton 360 новой функции Norton Crypto, которая появится в программе уже в считанные часы. Эта программная надстройка позволит пользователям антивирусной программы добывать Ethereum, что называется, «из коробки». Как утверждают разработчики, Norton Crypto разрабатывалась для того, чтобы помочь пользователям избежать контакта с вредоносным программным обеспечением, вводящим в заблуждение.
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При активации Norton Crypto программа будет использовать графический ускоритель компьютера для майнинга Ethereum, после чего все заработанные средства попадут в облачный кошелёк Norton.
Есть определённые вопросы по поводу принципов работы Norton Crypto, но разработчики не спешат делиться подробностями. Одно мы знаем точно: за помощь в добыче криптовалюты NortonLifeLock будет взымать небольшую комиссию, как это всегда бывает в подобных случаях.
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Главное цель, которую ставят перед собой разработчики, — популяризировать Norton Crypto в качестве удобного и, что самое главное, безопасного средства для добычи Ethereum.
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