Microsoft представит новое поколение Windows уже 24 июня
Журналисты издания The Verge сообщили о том, что компания Microsoft в конце июня собирается провести презентацию нового поколения Windows. В редакции веб-ресурса уже имеется приглашение на мероприятие от редмондцев, с которого будет идти прямая трансляция. К сожалению, детали презентации обнародованы не были.
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Напомним, в конце прошлого месяца глава Microsoft Сатья Наделла дал всем понять, что следующее обновление для Windows станет самым масштабным за последние 10 лет. Ранее появлялась информация о том, что Microsoft планирует перезапустить магазин приложений для Windows 10, а также выпустить обновление Sun Valley с видоизменённым интерфейсом.
Презентация Windows, на которую пригласили журналистов The Verge, должна пройти 24 июня в 18:00 по московскому времени.
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