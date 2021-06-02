Журналисты издания The Verge сообщили о том, что компания Microsoft в конце июня собирается провести презентацию нового поколения Windows. В редакции веб-ресурса уже имеется приглашение на мероприятие от редмондцев, с которого будет идти прямая трансляция. К сожалению, детали презентации обнародованы не были.

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Напомним, в конце прошлого месяца глава Microsoft Сатья Наделла дал всем понять, что следующее обновление для Windows станет самым масштабным за последние 10 лет. Ранее появлялась информация о том, что Microsoft планирует перезапустить магазин приложений для Windows 10, а также выпустить обновление Sun Valley с видоизменённым интерфейсом.

Презентация Windows, на которую пригласили журналистов The Verge, должна пройти 24 июня в 18:00 по московскому времени.