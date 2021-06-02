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У сетевого шутера Valorant появится мобильная версия

По случаю годовщины проекта Riot Games опубликовали кое-какую статистику.
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3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке

С момента запуска сетевого шутера Valorant прошёл ровно год, компания-разработчик Riot Games решила по такому случаю опубликовать несколько статистических показателей, которые могут понравиться фанатам. Если коротко, то проект за прошедший год популярность не растерял, пользуется стабильным спросом у аудитории и присутствует на киберспортивной сцене.

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7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

В будущем Riot Games планирует выпустить мобильную версию Valorant для смартфонов. Ежемесячная аудитория проекта превышает отметку в 14 миллионов человек, за первый год было сыграно более 500 миллионов командных матчей. Финальный матч турнира VCT Masters между командами Fnatic и Sentinels одновременно смотрело более 1 миллиона человек.

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Подробностей о Valorant Mobile (так, понятно дело, будет называться мобильная версия) пока нет. Зато по случаю годовщины большого проекта разработчики обещают устроить целый месяц активностей. В рамках празднования Riot Games раздадут игрокам памятные цифровые сувениры, среди которых может быть карточка игрока и бесплатный доступ к тематическому боевому пропуску. Напомним также, что пару дней назад Riot Games выпустила кинематографический трейлер «Раздвоение», о котором мы писали здесь.

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