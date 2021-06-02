Хитовая Genshin Impact через неделю выйдет в Epic Games Store
Поразительно популярная китайская RPG Genshin Impact ускоренными темпами завоёвывает не только умы и сердца геймеров по всему миру, но и всё новые площадки для дальнейшей дистрибуции. Так, сегодня стало известно, что Genshin Impact уже через неделю — в следующий четверг, 10 июня — появится на прилавках Epic Games Store.
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С одной стороны, это удобно, так как ранее PC-версию Genshin Impact приходилось устанавливать с официального сайта игры, а многие этого делать не хотели из соображений безопасности. С другой стороны, Epic Games Store пользуется слишком неоднозначной репутацией, да и для абсолютного большинства пользователей, как гласят просочившиеся в Сеть документы из судебного разбирательства Epic Games и Apple, данная площадка является не более чем раздатчиком бесплатных игр.
Genshin Impact вышла прошлой весной и за очень короткое время стала очередным феноменом игровой индустрии периода пандемии и самоизоляции.
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