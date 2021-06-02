Разработчики из Hello Games продолжают с завидным постоянством демонстрировать, что из любой, даже самой глубокой ямы всегда можно найти выход. После провального запуска космосима No Man’s Sky с течением времени проект полностью преобразился, стал именно таким, каким его и представляли себе игроки, и даже получает графические обновления. О последнем сегодня и пойдёт речь.

реклама

анонсы и реклама -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Так, сегодня No Man’s Sky получила обновление под названием Prisms, в основе которого масштабное преображение графической составляющей проекта. После установки Prisms фанаты No Man’s Sky смогут полюбоваться улучшенным глобальным освещением, более современными визуальными эффектами (например, света фонарей и дождя), повышенной детализацией пещер, а также шикарным мехом у существ, у которых он в принципе предусмотрен.

реклама

Не забыли о повышении детализации планет, изменили систему преломления лучей (не путать с трассировкой лучей), добавили новых питомцев, поработали над оптимизацией, а также добавили поддержку технологии «умного» сглаживания, о внедрении которой в игру ранее сообщала NVIDIA.