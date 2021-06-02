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No Man’s Sky получила обновление с улучшением графики и поддержкой DLSS

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Разработчики из Hello Games продолжают с завидным постоянством демонстрировать, что из любой, даже самой глубокой ямы всегда можно найти выход. После провального запуска космосима No Man’s Sky с течением времени проект полностью преобразился, стал именно таким, каким его и представляли себе игроки, и даже получает графические обновления. О последнем сегодня и пойдёт речь.

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Так, сегодня No Man’s Sky получила обновление под названием Prisms, в основе которого масштабное преображение графической составляющей проекта. После установки Prisms фанаты No Man’s Sky смогут полюбоваться улучшенным глобальным освещением, более современными визуальными эффектами (например, света фонарей и дождя), повышенной детализацией пещер, а также шикарным мехом у существ, у которых он в принципе предусмотрен.

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Не забыли о повышении детализации планет, изменили систему преломления лучей (не путать с трассировкой лучей), добавили новых питомцев, поработали над оптимизацией, а также добавили поддержку технологии «умного» сглаживания, о внедрении которой в игру ранее сообщала NVIDIA.

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