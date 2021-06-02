Тематический сайт Windows Central (WC) опубликовал материал, посвящённый грядущей совместной презентации Microsoft и Bethesda. Журналисты попытались понять, что там будет представлено, выдав большой текст с предположениями, пожеланиями и даже мечтами. Ничего принципиально нового там указано не было, мы с вами и так знаем, что на выставке Bethesda и Microsoft обязательно покажут новый контент по следующим играм: Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2, Psychonauts 2, Halo Infinite, Forza Horizon 5, Battlefield 6, Sea of Thieves, Age of Empires 4, Scarlet Nexus.

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Журналисты также надеются, что на ивенте могут случиться анонсы Wolfenstein III, The Outer Worlds 2, Avowed и новой игры от Arkane под названием Omen. В случае с Fable, Perfect Dark, State of Decay 3 и необычайной Hellblade 2: Senua’s Saga всё обстоит более грустно — в издании WC убеждены, что показа этих проектов на выставке не случится.

Напомним, совместное мероприятие Microsoft и Bethesda пройдёт 13 июня.