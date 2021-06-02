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Авторы Pathfinder: Wrath of the Righteous выпустили новый трейлер, который знакомит нас с главной злодейкой

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Разработчики из российской студии Owlcat Games в начале этого года запускали специальный квест для фанатов ролевой игры Pathfinder. Тогда игрокам нужно было пройти определённую цепочку заданий с целью повлиять не только на сюжет нового трейлера, но и на судьбу Героя и крестоносцев из грядущей Pathfinder: Wrath of the Righteous. Собственно, сам этот трейлер мы сегодня и увидели.

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В представленном ролике нам показали жрицу Арилу Ворлеш, которая будет в игре выступать на правах отрицательного персонажа. Проект Pathfinder: Wrath of the Righteous должен поступить в продажу 2 сентября в GOG, Steam и Epic Games Store.

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Сотрудники Owlcat Games дополнительно сообщили о привлечении к озвучке популярного стримера Cohh Carnage — его можно будет услышать, если выбрать для главного героя мужской голос «Оптимист».

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