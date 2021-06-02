Роскомнадзор может обязать игровые платформы хранить данные о пользователях и их сообщениях
Так называемый закон Яровой пока не распространяется на игровые платформы и индустрию игр в целом, но в перспективе это может измениться. Как заметили журналисты издания «Коммерсантъ», подведомственный Роскомнадзору Главный Радиочастотный Центр (ГРЧЦ) предложил на законодательном уровне начать регулировать игровой и киберспортивный рынки.
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По сути, ГРЧЦ предлагает распространить на игропром действие «закона Яровой», то есть, обязать соответствующие платформы в течение N-ного времени хранить данные пользователей и их сообщений. По мнению экспертов ГРЧЦ, в России остаются высокими риски правовой неопределённости в области видеоигр, и необходимо искать возможности и способы её регулирования.
Согласно исследованию специалистов ГРЧЦ, отдельные игры, такие, как Fortnite и Among Us, задали новый тренд в игровом сегменте, став фактически социальными сетями. А это, считают в Центре, порождает риск использования данных игр в качестве платформ для «агитации и радикализации», а также для «распространения терроризма и экстремизма».
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Это не единственная забота ГРЧЦ. В данной подведомственной Роскомнадзору структуре также считают, что необходимо установить правовой статус игровой валюты, так называемых лутбоксов, стриминговых платформ, а также пожертвований стримерам. Последнее, считают в ГРЧЦ, частенько используется для отмывания денег.
Впрочем, в ГРЧЦ осознают тот факт, что опыта в подобных делах у ведомства нет, да и в целом в мире его (опыта) кот наплакал: правовое регулирование видеоигровой индустрии в том или ином виде практикуется только в Южной Корее да Китае. Так что на данный момент это только идея, и будет ли она воплощена в жизнь, пока говорить слишком рано.
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