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Ubisoft показала самодельное оружие из Far Cry 6 и посоветовала не повторять увиденного

Мы бы рады повторить, да не из чего.
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-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Как всем уже хорошо известно, действие Far Cry 6 развернётся в вымышленном карибском авторитарном государстве Яра, а сама игра расскажет о современной революции и сложности её осуществления. Как нетрудно догадаться, с доступностью настоящего оружия в Яре большая напряжёнка, и местные повстанцы-рукоделы мастерят самодельные «стволы» и прочие приблуды из подручных материалов. Показать, что из мусора можно собрать огнемёт и даже турельку, призвана небольшая серия забавных роликов от Ubisoft. Без очевиднейшего монтажа, конечно, не обошлось, но всё равно вышло забавно.

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2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
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-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Ubisoft заботливо предупреждает о том, что лучше не пытаться повторить увиденное в данных видеороликах, особенно что касается огнемёта. Остаться без квартиры/дома, насмотревшись видео по игрушкам, это довольно нелепо и обидно.

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Релиз Far Cry 6 состоится 7 октября на всех актуальных платформах.

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