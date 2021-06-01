Ubisoft показала самодельное оружие из Far Cry 6 и посоветовала не повторять увиденного
Как всем уже хорошо известно, действие Far Cry 6 развернётся в вымышленном карибском авторитарном государстве Яра, а сама игра расскажет о современной революции и сложности её осуществления. Как нетрудно догадаться, с доступностью настоящего оружия в Яре большая напряжёнка, и местные повстанцы-рукоделы мастерят самодельные «стволы» и прочие приблуды из подручных материалов. Показать, что из мусора можно собрать огнемёт и даже турельку, призвана небольшая серия забавных роликов от Ubisoft. Без очевиднейшего монтажа, конечно, не обошлось, но всё равно вышло забавно.
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Ubisoft заботливо предупреждает о том, что лучше не пытаться повторить увиденное в данных видеороликах, особенно что касается огнемёта. Остаться без квартиры/дома, насмотревшись видео по игрушкам, это довольно нелепо и обидно.
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Релиз Far Cry 6 состоится 7 октября на всех актуальных платформах.
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