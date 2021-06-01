Глобальная стратегия Old World от ведущего геймдизайнера Civilization IV в июле выйдет из раннего доступа
Разработчики из основанной ведущим геймдизайнером Sid Meier’s Civilization IV Сореном Джонсоном студии Mohawk Games сообщили о том, что период раннего доступа к их глобальной стратегии Old World (изначально называлась 10 Crowns) подходит к концу: релиз финальной версии проекта назначен на 1 июля в Epic Games Store. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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Отметим, что Old World создаётся как потенциальный конкурент серии Sid Meier’s Civilization в сегменте исторических и псевдоисторических стратегий. Новинка при этом больше тяготеет именно к историчности — в частности, здесь лидер государства не может жить на протяжении шести тысяч лет, и будет со временем стареть и оказываться перед необходимостью воспитывать наследника, чтобы уже он продолжил дело отца.
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За музыкальное сопровождение в Old World, к слову, отвечает Кристофер Тин — автор главных тем Civilization IV и Civilization VI.
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