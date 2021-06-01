Сегодня на PC (Windows и macOS) состоялся релиз входящей в состав приключения «Врата Обливиона» главы «Чёрный лес» для The Elder Scrolls Online, и по такому поводу разработчики из ZeniMax Online опубликовали сопутствующий CGI-видеоролик, в котором можно увидеть, что открытие портала в Обливион пошло совсем не по плану открывающего.

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По сюжету новой главы, игрокам предстоит узнать, что на уме у лорда Мерунеса Дагона — даэдрического князя разрушения, — а также побывать в новых локациях и исследовать таинственный Чёрный лёс, в честь которого и назвали новую главу приключений The Elder Scrolls Online. Помимо нового сюжета «Чёрный лес» также добавляет в игру новую систему спутников, новые подземелья и новые испытания.

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Обновление до «Чёрного леса» обойдётся вам в 1 499 рублей в Steam. На консолях аддон выйдет ровно через неделю — 8 июня.