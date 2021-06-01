Студия Mojang продолжает время от времени снабжать свою сверхпопулярную песочницу Minecraft всё новым и новым контентом. Обновление Caves & Cliffs, посвящённое, как нетрудно догадаться из названия, улучшенной генерации пещер и гор, было анонсировано ещё прошлой осенью, но до релиза доберётся лишь на следующей неделе — 8 июня. Более того, в указанный день выйдет только первая часть обновления — Caves & Cliffs Part I.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

В первую часть дополнения включили «сопутствующие» элементы дополнения: новых мобов, новые блоки, а также возможность создавать подзорные трубы и молниеотводы. Одному блоку — медной руде — уделили особое внимание, ведь он необычен и меняет свои свойства в зависимости от проведённого в мире игры времени. Медь будет зеленеть (окисляться), однако пока неясно, имеет ли данная особенность кроме чисто эстетического какое-то геймплейное/функциональное влияние на данный блок.

Изменения в генерации пещер и гор вкупе с увеличением максимальной высоты игрового мира появятся в Minecraft во второй части обновления Caves & Cliffs, которое планируют выпустить до конца года.