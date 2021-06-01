Первая часть «пещерно-горного» обновления Minecraft выйдет уже на следующей неделе
Студия Mojang продолжает время от времени снабжать свою сверхпопулярную песочницу Minecraft всё новым и новым контентом. Обновление Caves & Cliffs, посвящённое, как нетрудно догадаться из названия, улучшенной генерации пещер и гор, было анонсировано ещё прошлой осенью, но до релиза доберётся лишь на следующей неделе — 8 июня. Более того, в указанный день выйдет только первая часть обновления — Caves & Cliffs Part I.
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В первую часть дополнения включили «сопутствующие» элементы дополнения: новых мобов, новые блоки, а также возможность создавать подзорные трубы и молниеотводы. Одному блоку — медной руде — уделили особое внимание, ведь он необычен и меняет свои свойства в зависимости от проведённого в мире игры времени. Медь будет зеленеть (окисляться), однако пока неясно, имеет ли данная особенность кроме чисто эстетического какое-то геймплейное/функциональное влияние на данный блок.
Изменения в генерации пещер и гор вкупе с увеличением максимальной высоты игрового мира появятся в Minecraft во второй части обновления Caves & Cliffs, которое планируют выпустить до конца года.
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