Технология «умного» сглаживания DLSS от NVIDIA уже сравнительно давно позволиляет геймерам насладиться высоким разрешением в играх без необходимости жертвовать в производительности, и число поддерживающих данную технологию игр постоянно растёт. AMD обладает аналогом данной технологии под названием FidelityFX Super Resolution, но для широкого пользователя он пока недоступен. Сие недоразумение будет исправлено уже 22 июня — именно на эту дату AMD назначила запуск FidelityFX Super Resolution.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Если верить представителям красного гиганта, то при определённых условиях рост производительности в играх при использовании FidelityFX Super Resolution может переваливать за 200 % (в три раза). Например, в слэшере Godfall при разрешении 4K, ультравысоких настройках качества и с трассировкой лучей ускоритель AMD Radeon RX 6800 XT выдаёт 49 кадров в секунду, тогда как при активации FidelityFX Super Resolution в режиме производительности — уже 150 кадров в секунду при тех же параметрах. В режиме «супер качества» же рост поскромнее, но всё равно приличный — с 49 до 78 кадров в секунду.

реклама

Всего пользователям будут доступны четыре режима работы FidelityFX Super Resolution: Ultra Quality, Quality, Balanced и Performance — от самого качественного к самому производительному.

реклама

Примечателен тот факт, что FidelityFX Super Resolution поддерживается и прошлыми поколениями RX-ускорителей от AMD, и видеокартами от сторонних производителей — даже прямых конкурентов от NVIDIA, в том числе даже самой популярной у «зелёных» GTX 1060. В указанный в первом абзаце день технология появится в небольшом количестве игр, но, как и в случае с DLSS, перечень будет постоянно пополняться.