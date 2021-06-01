AMD запустит свой аналог технологии DLSS уже 22 июня
Технология «умного» сглаживания DLSS от NVIDIA уже сравнительно давно позволиляет геймерам насладиться высоким разрешением в играх без необходимости жертвовать в производительности, и число поддерживающих данную технологию игр постоянно растёт. AMD обладает аналогом данной технологии под названием FidelityFX Super Resolution, но для широкого пользователя он пока недоступен. Сие недоразумение будет исправлено уже 22 июня — именно на эту дату AMD назначила запуск FidelityFX Super Resolution.
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Если верить представителям красного гиганта, то при определённых условиях рост производительности в играх при использовании FidelityFX Super Resolution может переваливать за 200 % (в три раза). Например, в слэшере Godfall при разрешении 4K, ультравысоких настройках качества и с трассировкой лучей ускоритель AMD Radeon RX 6800 XT выдаёт 49 кадров в секунду, тогда как при активации FidelityFX Super Resolution в режиме производительности — уже 150 кадров в секунду при тех же параметрах. В режиме «супер качества» же рост поскромнее, но всё равно приличный — с 49 до 78 кадров в секунду.
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Всего пользователям будут доступны четыре режима работы FidelityFX Super Resolution: Ultra Quality, Quality, Balanced и Performance — от самого качественного к самому производительному.
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Примечателен тот факт, что FidelityFX Super Resolution поддерживается и прошлыми поколениями RX-ускорителей от AMD, и видеокартами от сторонних производителей — даже прямых конкурентов от NVIDIA, в том числе даже самой популярной у «зелёных» GTX 1060. В указанный в первом абзаце день технология появится в небольшом количестве игр, но, как и в случае с DLSS, перечень будет постоянно пополняться.
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