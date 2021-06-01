Приложение Ubisoft Connect получит обновлённый текстовый чат с новыми условиями хранения переписки
В конце прошлого года Ubisoft запустила новое приложение Ubisoft Connect, которое пришло на смену морально устаревшему Uplay и стало единым хабом для всей экосистемы компании на всех игровых платформах.
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Первоначально в данной программе отсутствовали привычная опция текстового чата в оверлее, что на момент анонса вызывало определённое недоумение. Ubisoft намерена вернуть данную социальную функцию в Connect, поэтому тот же текстовый чат в отрыве от оверлея вернётся уже в ближайшие недели, но уже в слегка видоизменённом состоянии.
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После выхода нужного обновления хранение текущей истории переписок ограничат тремя месяцами, а в групповых чатах одновременно сможет участвовать до 24 человек. Когда-нибудь потом в Ubisoft Connect появится возможность отправлять приглашения друзей в игру. Разработчики обещают, что минорные обновления для своего нового приложения будут выпускать чаще, чем это было раньше.
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