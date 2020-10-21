Ubisoft решила серьёзным образом переработать экосистему своих программных приложений-оболочек, которые напрямую связаны с запуском игр. Компания опубликовала трейлер обновлённой экосистемы — Connect. Теперь она будет доступна и в браузере, и в специальных приложениях для PC, а также мобильных устройств на базе iOS и Android. Новый сервис станет заменой для Uplay и Ubisoft Club, совместив в себе их функции для всех платформ, где есть игры Ubisoft.

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То есть, Ubisoft Connect – это не только именной «лаунчер» компании, но ещё программа лояльности и кросс-платформенная экосистема игровых сервисов. Разработчики ставили перед собой цель дать игрокам комфортную среду, где можно наслаждаться любимыми играми с друзьями с любого устройства.

Важно помнить, что Ubisoft Connect – сервис бесплатный, по-другому и быть не могло. Пользователь может открыть его на PC, в мобильном приложении или прямо в игре. Для входа потребуется только наличие учётной записи.

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Если говорить про PC, то там Connect будет доступно как отдельное приложение. Его также можно скачать для устройства на iOS или Android. А вот уже на консолях Connect будет встроено в игру. Теперь все актуальные игры от Ubisoft станут получать поддержку Connect и программы лояльности. В старых проектах компании система испытаний окажется недоступной, но все награды откроются без проблем. Ubisoft Connect начнёт свою работу с 29 октября.