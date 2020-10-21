Ubisoft объединила Uplay и Ubisoft Club в приложение Connect, доступное для всех игровых платформ сразу
Сейчас это актуально.
Ubisoft решила серьёзным образом переработать экосистему своих программных приложений-оболочек, которые напрямую связаны с запуском игр. Компания опубликовала трейлер обновлённой экосистемы — Connect. Теперь она будет доступна и в браузере, и в специальных приложениях для PC, а также мобильных устройств на базе iOS и Android. Новый сервис станет заменой для Uplay и Ubisoft Club, совместив в себе их функции для всех платформ, где есть игры Ubisoft.
реклама
То есть, Ubisoft Connect – это не только именной «лаунчер» компании, но ещё программа лояльности и кросс-платформенная экосистема игровых сервисов. Разработчики ставили перед собой цель дать игрокам комфортную среду, где можно наслаждаться любимыми играми с друзьями с любого устройства.
Важно помнить, что Ubisoft Connect – сервис бесплатный, по-другому и быть не могло. Пользователь может открыть его на PC, в мобильном приложении или прямо в игре. Для входа потребуется только наличие учётной записи.
реклама
реклама
Если говорить про PC, то там Connect будет доступно как отдельное приложение. Его также можно скачать для устройства на iOS или Android. А вот уже на консолях Connect будет встроено в игру. Теперь все актуальные игры от Ubisoft станут получать поддержку Connect и программы лояльности. В старых проектах компании система испытаний окажется недоступной, но все награды откроются без проблем. Ubisoft Connect начнёт свою работу с 29 октября.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила