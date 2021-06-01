Выход военного шутера Land of War: The Beginning перенесли из-за запрещённой символики
Ровно неделю назад мы писали о том, что релиз военного шутера Land of War: The Beginning должен был состояться 27 мая, — как видим, разработчики не уложились в установленные сроки. Драматичного переноса выхода игры на следующий год не случилось, Land of War поступит в продажу в Steam уже 10 июня. Основные работы сотрудники студии MS Games уже завершили, релиз пришлось отложить из-за возникшей необходимости удалить из клиента игры запрещённую нацистскую символику.
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MS Games в период разработки Land of War действительно много времени уделяла проработке исторической достоверности абсолютно во всех аспектах. Машины, оружие, мундиры, прочие объекты и элементы интерьера моделировались в строгом соответствии с оригиналами той эпохи — а речь, напомним, идёт о начале Второй мировой войны в Польше. Именно поэтому релиз Land of War в Германии стал попросту невозможен.
Для любителей исторической достоверности разработчики уже готовят специальный патч, который выйдет вскоре после релиза Land of War. Он разблокируют запрещённую в Германии символику, но только для жителей тех стран, где это возможно.
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