Riot Games в преддверии годовщины релиза условно-бесплатного шутера Valorant решила выпустить специальный ролик. Видео получило название «Раздвоение» — оно по здешней мифологии каким-то образом двигает развитие сюжета игры. Начнём с того, что в Италии в воздух поднялся целый город после мощного взрыва, но потом нам дают порцию сюжета.

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Сам ролик получился не таким уж зрелищным и захватывающим, каким, по идее, должен быть материал, посвящённый памятной дате. Зато его авторы попытались изящно вписать в «лор» игры факт наличия в противоборствующих командах одинаковых героев.

Долгое вступление с демонстрацией новостной сводки (конкретно этот кусок видео не стали дублировать на русский язык) сменяется небольшой заварушкой в городе. Там герой по имени Килджой пытается дать отпор нападающим, на помощь приходят Феникс и Вайпер. Чуть позже мы видим встречу Феникса со своим двойником, вот её авторы ролика попытались сделать умеренно драматичной. В финале этого представления нам демонстрируют копию Земли, на которой общаются двойники героев.

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Как там поживает игра спустя год после релиза — повод для отдельного обсуждения. Но по части драматургии и постановки ролика «Раздвоение» команда Riot Games бесконечно проигрывает мастерам из той же Blizzard. Напомним, экшен Valorant был выпущен 2 июня 2020 года. На агрегаторе рецензий Metacritic у проекта имеется 80% рейтинга от прессы (на основании 42 рецензий) и 5,0 среднего балла из 10 возможных от игроков.