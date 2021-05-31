Журналисты показали игровой процесс зомби-режима Watch Dogs Legion
После полноценной презентации Dying Light 2 стало предельно очевидно, что тема зомби-шутеров и зомби в целом ещё не успела умереть и разложиться (чего не скажешь о главных противниках в подобных играх), а наоборот — вполне жива и даже пользуется небывалым спросом. Стоит ли удивляться тому, что сегодня Ubisoft анонсировала для Watch Dogs Legion дополнение под названием Legion of the Dead (Легион Мертвецов).
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Альфа-версия дополнения станет доступна уже завтра, а разработчики описывают его как одиночный/кооперативный (по желанию) шутер-выживач с элементами rogue-lite, в котором нужно пробираться к цели задания, попутно собирая припасы и сражаясь с агрессивными мертвяками. Зомби отличаются по своим возможностям: некоторых из них лучше избегать, потому что персонажи не несут с собой столько амуниции, сколько требуется для их ликвидации. Ниже — 22-минутная видеозапись игрового процесса от издания IGN.
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Долго ли режим продержат в статусе «альфы», а затем неизбежно и «беты», пока не уточняется.
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