Разработчики из Strategy Force совместно с издательством Jujubee (отличное название, кстати) выпустили первый трейлер Punk Wars. Это стратегия, действие которой происходит в мире, пережившем апокалипсис.

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После уничтожения цивилизации остаткам человечества нужно научиться жить в новом мире и пустить его развитие в избранном игроком направлении. Авторы как могли показали это обстоятельство в представленном трейлере.

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Конкретно действие Punk Wars начинается в полуразрушенном огромном городе, разделённом на сферы влияния между корпорациями, исповедующими разные пути развития. Игрок сможет выбирать между стальной, дизельной, паровой и атомной компаниями, чтобы привести её к безусловному доминированию в мегаполисе.

Геймплей Punk Wars сочетает в себе привычные компоненты 4X-стратегии: сбор ресурсов, развитие технологий и науки, участие в военных кампаниях. Релиз намечен на текущий год, среди целевых платформ пока есть только PC.

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За подробностями стоит переходить на официальную страницу проекта в Steam.