Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы Ghost of Tsushima готовят новый AAA-проект с открытым миром

И для осуществления замысла им требуется сценарист.
+
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Постоянное производство всё новых и новых игр — естественное состояние игровых студий, тем более в непростые времена, когда спрос на всё новые и новые игры лишь увеличивается. Коллектив Sucker Punch, получивший известность благодаря релизу самурайского экшена Ghost of Tsushima, не является исключением: уже сейчас его разработчики готовят свой новый проект, о чём стало известно из вакансии компании.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Как гласит описание вакансии, Sucker Punch требуется сценарист с опытом работы над высокобюджетными играми в открытом мире с интересными сюжетными линиями, запоминающимися героями и мощными диалогами, поэтому логично предположить, что будущий проект коллектива будет полностью соответствовать данному описанию.

От соискателя требуется как минимум пятилетний опыт работы в должности сценариста с соответствующим портфолио, при этом как минимум один созданный проект должен соответствовать статусу AAA.

реклама

Возможно, речь идёт о прямом продолжении Ghost of Tsushima, слухи о существовании которого начали появляться ещё в прошлом году. Учитывая, что Ghost of Tsushima получила массу наград и восторженных отзывов, подобный расклад был бы логичен.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ghost of tsushima sucker punch
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы Ghost of Tsushima готовят новый AAA-проект с открытым миром
+
Google признала в суде, что отслеживала геолокацию пользователей Android даже после отключения нужной настройки
1
Энтузиасты сравнили графику в Horizon Forbidden West и Horizon Zero Dawn
6
Релиз глобальной модификации Long War для XCOM 2 War of the Chosen уже не за горами
3
Dying Light 2 закономерно получила «взрослый» рейтинг
+
Аналитик из NPD убеждён, что Game Pass положительно влияет на классические продажи игр
7

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 24
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Как подготовить ПК и ноутбук для корректного обновления на Windows 10 May 2021 Update (21H1)
15
Как создать сервер с нуля для разных версий Minecraft
10
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
6
MotoGP 21: что изменилось в серии
7
Chromebook - прогресс или же втягивание в зависимость от сервисов Google
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero
3

Сейчас обсуждают

Зеновий Радеонович
16:09
6000: 1) еще не было, 2) уже не было, 3) как бы есть, но с конским ценником.
Видеокарты AMD RDNA 3 получат 5/6-нм чипы и выйдут не ранее второй половины следующего года — инсайд
Tovbot
16:06
Фиг с ним с ряхой героини, чего мир такой мультяшно-цветастый стал? Раньше как-то палитра более естественная была, а теперь какие-то ядовито-кислотные оттенки.
Энтузиасты сравнили графику в Horizon Forbidden West и Horizon Zero Dawn
Ирина Гудина
16:06
Абсолютно верно!
Видеокарты NVIDIA появились в магазинах РФ – изучаем цены в самый разгар криптовалютной лихорадки
h2o
16:06
верить корпорациям всё равно что верить во льва-вегетарианца )))
Google признала в суде, что отслеживала геолокацию пользователей Android даже после отключения нужной настройки
Tovbot
16:05
А разве не было? Мне кажется я уже играл в Long War для Xcom2? Или я путаю с первой частью?
Релиз глобальной модификации Long War для XCOM 2 War of the Chosen уже не за горами
Сева Шевченко
16:01
Насчет старушек уже звонили - вставайте в очередь.
Видеокарты NVIDIA появились в магазинах РФ – изучаем цены в самый разгар криптовалютной лихорадки
Renegade1979
16:00
Гуглу надо приблизительное местоположение, чтоб целевую рекламу впаривать, потому айпи хотя бы подойдет, хотя желательно триангуляция по сотовым вышкам ))
Google признался в незаконной слежке за местоположением своих пользователей
vitosol
15:58
Минусовщик! У тебя какая материнка+CPU? Cтрёмно!!!
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero
Сева Шевченко
15:57
Кто минусонул? Я вычислю твой номер и найду тебя, раб! Я уничтожу твою кошку и насру в аквариум, падла! Ты понял? Я вытопчу клевер перед твоим домом и убью всех птиц! И старушек не пощадю, что вечно т...
Видеокарты NVIDIA появились в магазинах РФ – изучаем цены в самый разгар криптовалютной лихорадки
Николай Тищенко
15:55
Заходишь на сайт google.ru. В правом верхнем углу кнопка "Войти". Вводишь туда аккаунт, который указан в настройках смартфона. После этого, тыкаешь по букве, которая появляется вместо кнопки "Войти" и...
Google признался в незаконной слежке за местоположением своих пользователей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем