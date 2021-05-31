Авторы Ghost of Tsushima готовят новый AAA-проект с открытым миром
Постоянное производство всё новых и новых игр — естественное состояние игровых студий, тем более в непростые времена, когда спрос на всё новые и новые игры лишь увеличивается. Коллектив Sucker Punch, получивший известность благодаря релизу самурайского экшена Ghost of Tsushima, не является исключением: уже сейчас его разработчики готовят свой новый проект, о чём стало известно из вакансии компании.
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Как гласит описание вакансии, Sucker Punch требуется сценарист с опытом работы над высокобюджетными играми в открытом мире с интересными сюжетными линиями, запоминающимися героями и мощными диалогами, поэтому логично предположить, что будущий проект коллектива будет полностью соответствовать данному описанию.
От соискателя требуется как минимум пятилетний опыт работы в должности сценариста с соответствующим портфолио, при этом как минимум один созданный проект должен соответствовать статусу AAA.
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Возможно, речь идёт о прямом продолжении Ghost of Tsushima, слухи о существовании которого начали появляться ещё в прошлом году. Учитывая, что Ghost of Tsushima получила массу наград и восторженных отзывов, подобный расклад был бы логичен.
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