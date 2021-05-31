Релиз глобальной модификации Long War для XCOM 2 War of the Chosen уже не за горами
Модификация Long War является самой известной и самой популярной среди фанатов современных игр серии XCOM от Firaxis Games. Мод оказался настолько востребованным и важным для жизни франшизы, что в своё время сама Firaxis предложила его разработчикам совместно подготовить версию для XCOM 2.
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К сожалению, соглашение не распространялось на крупное дополнение War of the Chosen, и разработчики модификации, которые сейчас трудятся над собственным проектом про нейтрализацию инопланетной угрозы, попросту больше не могут уделять время дальнейшему развитию Long War, которому они обязаны всем. Вместо этого коллектив Pavonis Interactive (ранее — Long War Studios) разрешил небезразличным энтузиастам выпустить адаптированную под XCOM 2 War of the Chosen версию модификации.
Естественно, энтузиасты не заставили себя долго ждать. Чего не скажешь об их работе: производство портированной версии идёт уже больше двух лет, но, к счастью, процесс вышел на финишную прямую. На прошлой неделе разработчики выпустили последнюю предрелизную бета-версию модификации Long War of the Chosen.
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Как и положено, модификация значительно расширяет игровой процесс, делает его более разнообразным и увлекательным на всех уровнях: как стратегическом, так и тактическом. По мнению геймеров, данная модификация обязательна для всех, кому нравится XCOM 2.
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