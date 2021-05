Модификация Long War является самой известной и самой популярной среди фанатов современных игр серии XCOM от Firaxis Games. Мод оказался настолько востребованным и важным для жизни франшизы, что в своё время сама Firaxis предложила его разработчикам совместно подготовить версию для XCOM 2.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

К сожалению, соглашение не распространялось на крупное дополнение War of the Chosen, и разработчики модификации, которые сейчас трудятся над собственным проектом про нейтрализацию инопланетной угрозы, попросту больше не могут уделять время дальнейшему развитию Long War, которому они обязаны всем. Вместо этого коллектив Pavonis Interactive (ранее — Long War Studios) разрешил небезразличным энтузиастам выпустить адаптированную под XCOM 2 War of the Chosen версию модификации.

Естественно, энтузиасты не заставили себя долго ждать. Чего не скажешь об их работе: производство портированной версии идёт уже больше двух лет, но, к счастью, процесс вышел на финишную прямую. На прошлой неделе разработчики выпустили последнюю предрелизную бета-версию модификации Long War of the Chosen.

реклама

Как и положено, модификация значительно расширяет игровой процесс, делает его более разнообразным и увлекательным на всех уровнях: как стратегическом, так и тактическом. По мнению геймеров, данная модификация обязательна для всех, кому нравится XCOM 2.