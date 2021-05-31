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Минцифры собирается обязать бизнес собирать обезличенные данные россиян без их согласия

Это может привести к снижению приватности пользователей.
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Минцифры подготовило третий пакет изменений для закона об обезличенных данных в России. В новой версии документа бизнесу предоставят возможность обезличивать данные россиян без их согласия. Компаниям предостоит передавать данные государству, но использовать их для разработки сервисов искусственного интеллекта можно будет только через три года. Крупные участники рынка убеждены, что новая версия документа приведёт к «снижению приватности и безопасности».

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Паузу в три года перед сбором данных нужно выдержать для того, чтобы коммерческая ценность данных к тому времени была исчерпана, зато для разработки моделей ИИ их всё ещё можно использовать.

Журналисты издания «Коммерсантъ» в беседе с представителями Минцифры выяснили, что по новой норме закона сам процесс получения согласия субъекта персональных данных для их обезличивания упрощается, если это «не нарушает права и законные интересы физических, юридических лиц, общества, государства».

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В новой версии закона также учтена часть предложений Ассоциации больших данных, в которой числятся «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк, «Ростелеком», «Вымпелком» и другие.

Эксперт Russian Privacy Professionals Association Екатерина Калугина убеждена, что требование получать согласие субъекта на обезличивание персональных данных могло создать для бизнеса дополнительные издержки. По мнению экспертов, отказ от этой меры приближает Россию к европейскому регулированию.

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При рассмотрении всех поправок к закону, регулирующему оборот обезличенных данных в России, важным будет определить, что понимается под такой информацией — в документе нормы прописаны недостаточно чётко. Также непонятно, как и в каком виде обезличенные данные будут передаваться и как будет обеспечиваться их безопасность. Именно поэтому тот же «Яндекс» считает, что принятие документа в текущем виде «может привести к снижению приватности и безопасности данных пользователей».

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