WhatsApp передумала вводить ограничения для пользователей, не принявших изменения в политике конфиденциальности
Авторы популярного мессенджера WhatsApp внесли очередные изменения в политике конфиденциальности. Ранее разработчики собирались «урезать» функциональные возможности своей программы для тех пользователей, кто не согласится принять новые правила пользования. В частности, анонсировался полный обмен пользовательскими данными с платформой Facebook, что вызвало большую волну недовольства у неравнодушной общественности. Так вот, изменения в ближайшее время приняты не будут — соответствующую информацию начало распространять издание The Verge.
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Команд поддержки платформы WhatsApp приняла это решение после широкого обсуждения с государственными регуляторами и аналитиками. Но разработчики продолжат просить пользователей принять новые правила общения для получения доступа ко всем функциям приложения.
Напомним, ранее в этом месяце команда WhatsApp объявляла, что пользователям, отказавшимся принять новую политику конфиденциальности, будут заблокированы звонки и сообщения.
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