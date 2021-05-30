Инсайдер: альфа-тестирование новой Battlefield пройдёт в июле
Инсайдер Том Хендерсон продолжает словно из рога изобилия осыпать подписчиков своего Twitter и, как следствие, всё сообщество серии Battlefield подробностями о новом проекте. Учитывая, что сама студия DICE уже косвенно подтвердила опубликованные ранее Хендерсоном утечки об основных особенностях проекта, рискнём предположить, что данному инсайдеру всё же можно доверять.
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Итак, по сведениям Хендерсона, DICE намеревается провести альфа-тестирование новой Battlefield в июле. Данная информация должна стать для нас сюрпризом, и, как пишет инсайдер, объявить её параллельно с открытием доступа к «альфе» разработчики собираются в рамках мероприятия EA Play Live 2021, которое пройдёт 22 июля.
В конце апреля DICE пообещала, что официально представит новую Battlefield уже «скоро». Трудно сказать, что для шведов скоро — дни, недели или многие месяцы. Как бы то ни было, информация о рекордных для франшизы масштабах боевых действий, тотальной войне и продвинутых разрушениях уже была подтверждена официально. Из неподтверждённого: сеттинг, детали сюжета и локации, которые в рамках игры нам предстоит посетить.
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К слову, по Сети уже много дней гуляет якобы анонсирующий трейлер, однако, как передают близкие к разработке инсайдеры, данный видеоролик предназначен для внутреннего пользования в DICE и EA — настоящий трейлер будет другим. Впрочем, по сумбурности происходящего в видео и по его качеству это и так было предельно понятно.
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