Текучка кадров в игровой промышленности, особенно в условиях пандемии, когда не обязательно трудиться прямо в офисах и можно обойтись удалённой работой, это хоть и отчасти тревожное, но в целом естественное явление. Сегодня о переходе на новое место работы сообщил Питер Фабиано, один из продюсеров Resident Evil Village.

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Фабиано проработал в Capcom больше тринадцати лет и, как он пишет в своём «прощальном» письме, за это время получил огромный опыт и всегда будет ценить проведённые с командой Capcom годы. Отныне Фабиано трудится в Bungie — студии, наиболее известной, как создательница серии Destiny — на позиции управляющего отделом производства (продакшена).

Что касается Resident Evil Village, то игра по всем фронтам демонстрирует успех: высокие оценки, рекордные продажи, которые всего за четыре дня составили четыре миллиона копий. Так что Фабиано просто предложили лучшие условия.