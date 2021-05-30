Продюсер Resident Evil Village ушёл работать к создателям серии Destiny
Текучка кадров в игровой промышленности, особенно в условиях пандемии, когда не обязательно трудиться прямо в офисах и можно обойтись удалённой работой, это хоть и отчасти тревожное, но в целом естественное явление. Сегодня о переходе на новое место работы сообщил Питер Фабиано, один из продюсеров Resident Evil Village.
реклама
Фабиано проработал в Capcom больше тринадцати лет и, как он пишет в своём «прощальном» письме, за это время получил огромный опыт и всегда будет ценить проведённые с командой Capcom годы. Отныне Фабиано трудится в Bungie — студии, наиболее известной, как создательница серии Destiny — на позиции управляющего отделом производства (продакшена).
Что касается Resident Evil Village, то игра по всем фронтам демонстрирует успех: высокие оценки, рекордные продажи, которые всего за четыре дня составили четыре миллиона копий. Так что Фабиано просто предложили лучшие условия.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила