Команда поддержки Twitter начала тестировать платную подписку, гарантирующую получение мелких «плюшек» для пользователя, которому будет не жалко жертвовать в пользу сервиса 269 рублей в месяц. Бонусная программа получила название Twitter Blue, за приобщение к ней можно, как минимум, получить разноцветные темы для профиля и такие же иконки самого приложения.

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Исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) оказалась в числе первых подписчиков тестового сервиса Twitter, которая решила об этом всём рассказать. Премиум-клиентам разрешат изменить цвет приложения на оранжевый, зелёный, красный, фиолетовый, жёлтый. Можно будет поменять и цвет иконки на предложенные: чёрный, розовый, пурпурный, зелёный, оранжевый.

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Платным подписчикам также разрешат сохранять твиты в закладках и отменять отправленные твиты. Особый шик — возможность перейти в специальный режим чтения, которые превращает длинные цепочки твитов в удобный общий текст. Похоже, предположения исследовательницы приложений Джейн Манчун Вонг оказались верными. Ведь на официальной странице приложения Twitter в App Store появилось упоминание платной версии Twitter Blue — осталось дождаться внедрения данной функции.