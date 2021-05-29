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Deep Silver проведёт отдельную презентацию игр в рамках фестиваля Summer Game Fest

Ждём информации о новых Dead Island и Kingdom Come.
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Koch Media, в состав которой входят издательство Deep Silver с подконтрольной ей студиями, собирается провести отдельную презентацию 11 июня. Предполагается, что в рамках тематической трансляции будут показаны новые проекты Dead Island, Kingdom Come, Shadow Warrior и другие.

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Само мероприятие, которое собирается провести Koch Media, получит название Koch Primetime, стартует оно в 22:00 по московскому времени. Стрим будет органично встроен в общее расписание глобального игрового события Summer Game Fest, старт которого намечен на 10 июня. Напомним, тогда же случится церемония открытия с премьерными показами новых игр.

В состав Koch Media входит компании Deep Silver и Ravenscount. Это значит, что на анонсированном мероприятии могут засветиться продукты следующих студий: Volition (делают Saints Row), Warhorse (Kingdom Come Deliverance), Dambuster (поручено доделать Dead Island 2), Milestone (симулятор MotoGP), FreeRadical (Timesplitters должна быть запущена в производство) и Flying Wild Hog (серия Shadow Warrior).

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Сама Koch Media входит в холдинг Embracer Group, в котором также состоит небезызвестная THQ Nordic. Сложно всё у них, но нам интересуют только игры, их и ждём.

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deep silver dead island 2 koch media kingdom come
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