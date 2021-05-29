Monster Hunter Rise разошлась тиражом более 7 миллионов копий всего за два месяца
Проект Monster Hunter Rise пользуется необычайным спросом, данные по продажам это только подтверждают. Так, за два месяца с момента релиза игра разошлась тиражом более 7 миллионов копий. Здесь принимаются во внимание не только продажи физических копий, но и реализация через цифровые магазины.
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Monster Hunter Rise собрала свои первые 4 миллиона (копий) уже через три дня после выхода, а 5 миллионов получилось собрать за неделю. По случаю достижения отметки в 7 миллионов разработчики решили подарить всем владельцам проекта специальный набор Kamura Pack 3 с внутриигровыми предметами, его можно забрать у почтальона Сэнри.
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#MHRise has now shipped over 7 million copies worldwide, and we couldn't have done it without you! Check in with Senri the Mailman to claim Kamura Pack 3. 💌— Monster Hunter (@monsterhunter) May 28, 2021
As always, thank you so much for your continued support! ❤️ pic.twitter.com/3etXEx33cN
Здесь нужно вспомнить об успехах другого проекта серии, Monster Hunter: World. Он сумел разойтись тиражом более 7,5 миллионов копий меньше чем за два месяца, но при достижении этого показателя учитывались данные по продажам на Playstation 4 и Xbox One (в тот момент игра была доступна только на этих консолях). Что до Monster Hunter Rise, то она сейчас доступна только на Switch, а в начале будущего года выйдет ещё и на PC.
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