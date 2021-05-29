Глава разработки The Elder Scrolls Online не считает проект классической MMO
Руководитель разработки The Elder Scrolls Online Мэтт Фирор в интервью изданию TheGamer пояснил, почему не считает свой подконтрольный проект типичным MMO. Господин Фирор убеждён, что данный термин безнадёжно устарел, ведь в современных сетевых проектах отсутствуют многочисленные признаки классических MMORPG. Речь идёт о функции Tab Target, высокой сложности и огромной нагрузке на мышь как средство управления.
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Современные проекты предлагают игроку принять участие в многопользовательском сетевом режиме, а это немного другое. Такие игры свободно портируют на консоли, а для знакомства со всем заложенным контентом из будущих обновлений не нужно выкачивать максимальный уровень героя. Конкретно к The Elder Scrolls Online новое правило определения тоже легко применить. Этот проект представляет собой ролевую игру с проработанным и комплексным сетевым режимом — по крайней мере, так теперь считают разработчики.
Напомним, TES Online на данный момент доступна на PC и консолях обоих поколений. уже 1 июня проект получит обновление «Чёрный лес», а к середине следующего месяца — улучшенные версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
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