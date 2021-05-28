Современные игры зачастую устроены таким образом, что после выпуска обновлений и дополнений их объёмы установки на накопителях «распухают» до совершенно неприличных размеров. Microsoft Flight Simulator (2020), к сожалению, не стал исключением, и со временем он стал занимать на накопителях 170 Гбайт свободного пространства.

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Разработчики проекта осознают, что такое положение дел никуда не годится, поэтому сегодня вместе с обновлением 1.16.2.0 помимо всего прочего оптимизировали проект, в результате чего его объём установки сократился более чем в два раза — до 83 Гбайт.

Вместе с тем Microsoft Flight Simulator получила обновления, касающиеся погоды, навигации, самолётов и других неотъемлемых элементов авиасима. Всего более сотни пунктов.