В GTA Online добавили восемь уникальных каскадёрских трасс
Компания Rockstar Games без устали выпускает новый контент для сетевого боевика GTA Online. На очереди у нас набор из восьми каскадёрских трасс, ознакомиться с которыми можно в новом тизер-трейлере. Сами авторы называют треки смертоносными, что оправдано после просмотра ролика — складывается впечатление, будто смотришь материал для какой-то безумной гоночной аркады.
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Специально для тех, кто на протяжении долгого времени отсутствовал в GTA Online (на самом деле, не только дня них, но для всех), разработчики подготовили небольшой бонус. В игре до 2 июня за участие в гонках действует модификатор, который будет выдавать втрое больше денег и репутации. Специальная футболка и 100 тысяч валюты тоже прилагаются.
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Напомним, GTA V в этом году получит обновление для некстген-консолей, релиз намечен на 11 ноября. Получается, поколения PS4 и Xbox One так и не получило свою Grand Theft Auto, ведь пятая часть изначально выходила на PS3 и Xbox 360 в 2013 году.
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