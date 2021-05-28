Компания Rockstar Games без устали выпускает новый контент для сетевого боевика GTA Online. На очереди у нас набор из восьми каскадёрских трасс, ознакомиться с которыми можно в новом тизер-трейлере. Сами авторы называют треки смертоносными, что оправдано после просмотра ролика — складывается впечатление, будто смотришь материал для какой-то безумной гоночной аркады.

реклама

анонсы и реклама Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Специально для тех, кто на протяжении долгого времени отсутствовал в GTA Online (на самом деле, не только дня них, но для всех), разработчики подготовили небольшой бонус. В игре до 2 июня за участие в гонках действует модификатор, который будет выдавать втрое больше денег и репутации. Специальная футболка и 100 тысяч валюты тоже прилагаются.

реклама

Напомним, GTA V в этом году получит обновление для некстген-консолей, релиз намечен на 11 ноября. Получается, поколения PS4 и Xbox One так и не получило свою Grand Theft Auto, ведь пятая часть изначально выходила на PS3 и Xbox 360 в 2013 году.