Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Ghost Recon Breakpoint вновь проходят выходные бесплатного доступа

И это прекрасно.
1
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Несмотря на все приключившиеся с Ghost Recon Breakpoint неудачи на старте продаж, из-за чего Ubisoft даже не хотела упоминать сей проект в своих финансовых отчётах, со временем игра всё же реабилитировалась, и компания даже решила продлить его контентную поддержку на период вплоть до следующего года. Как следствие, в Ghost Recon Breakpoint нужно активнее привлекать дополнительную аудиторию, и одним из лучших способов достижения данной цели является проведение выходных бесплатного доступа.

реклама

анонсы и реклама
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Акция распространяется на PC- и PS4-версии Ghost Recon Breakpoint, и продлится она до 31 мая.

реклама

Напомним, что по сюжету Ghost Recon Breakpoint мы в роли бойцов отряда «Призрак» отправляемся на архипелаг Ауроа, попавший под управление наших бывших товарищей, а ныне отступников, разговор с которыми только один — азбука Морзе из автоматных очередей.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft ghost recon breakpoint
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Ghost Recon Breakpoint вновь проходят выходные бесплатного доступа
1
EA заработала $7,68 млрд на режиме Ultimate Team в своих спортсимах
2
Creative Assembly уже трудится над новой игрой, посвящённой эпохе Троецарствия в Китае
+
Город-улей в «открывающем» CGI-ролике Necromunda Hired Gun
+
Conan Exiles стала бесплатной на целую неделю в честь релиза крупного дополнения Isle of Siptah
1
Company of Heroes 2 бесплатно и навсегда раздают в Steam до 31 мая
1

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 35
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 дешёвых насадок на дрель-шуруповёрт с AliExpress, которые расширят функционал инструмента
6
Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
96
Стоит ли менять процессор Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X - тест в играх и сравнение цен
64
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
19
Процессор за 10$ с AliExpress: четырехъядерный AMD Phenom II X4 830 2,8 ГГц - реальная мощь или нет
35
Windows 10 Pro за 9 долларов на летней распродаже
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
30
Самые практичные модели кнопочных телефонов на каждый день
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
3
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
6

Сейчас обсуждают

Inqizitor
16:39
"научные сотрудники (друзья) под 35к" - с гордостью такой пишешь, как будто олигархи. 35000 рублей - 13000 гривен, да, в полтора раза больше, чем в Харькове. Но всё равно, это же 476 долларов всего, в...
При производстве процессоров AMD с архитектурой Zen 5 может быть задействован 3-нм техпроцесс
Renegade1979
16:37
NWN 2 делала та ж команда, что и Planescape: Torment, и грофониум разумеется прогрессировал серьезно. Позже выходит Torment: Tides of Numenera, и опять изометрический шлак 20летней давности, в духе ин...
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
Inqizitor
16:36
Ну я на реальных примерах у друзей и родственников.
При производстве процессоров AMD с архитектурой Zen 5 может быть задействован 3-нм техпроцесс
Андрей Каруба
16:35
не 1060 а целый комп он мерял
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
John Jarvis
16:35
Что за больная мразь пишет подобную чушь??!
Выброшенный ноутбук с 10 000 биткоинами стоил пользователю интернета 400 миллионов долларов
Inqizitor
16:35
Грязными без вычетов, штрафов и налогов. После всего - 15-18.
При производстве процессоров AMD с архитектурой Zen 5 может быть задействован 3-нм техпроцесс
Bare_Metal
16:35
Не дождёшься.
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
ilya_adler
16:34
никаких по итогу нет. лучшая графика в сонивских экзах.
Состоялась премьера геймплея многообещающей Horizon Forbidden West
ilya_adler
16:33
мыла нет, в 4к надо смотреть на 4к телеке
Состоялась премьера геймплея многообещающей Horizon Forbidden West
Renegade1979
16:31
Рашисты должны страдать вдвое сильнее! И разгонять ватные совковые радиолампы!
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем