В Ghost Recon Breakpoint вновь проходят выходные бесплатного доступа
Несмотря на все приключившиеся с Ghost Recon Breakpoint неудачи на старте продаж, из-за чего Ubisoft даже не хотела упоминать сей проект в своих финансовых отчётах, со временем игра всё же реабилитировалась, и компания даже решила продлить его контентную поддержку на период вплоть до следующего года. Как следствие, в Ghost Recon Breakpoint нужно активнее привлекать дополнительную аудиторию, и одним из лучших способов достижения данной цели является проведение выходных бесплатного доступа.
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Акция распространяется на PC- и PS4-версии Ghost Recon Breakpoint, и продлится она до 31 мая.
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Напомним, что по сюжету Ghost Recon Breakpoint мы в роли бойцов отряда «Призрак» отправляемся на архипелаг Ауроа, попавший под управление наших бывших товарищей, а ныне отступников, разговор с которыми только один — азбука Морзе из автоматных очередей.
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