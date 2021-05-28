Несмотря на все приключившиеся с Ghost Recon Breakpoint неудачи на старте продаж, из-за чего Ubisoft даже не хотела упоминать сей проект в своих финансовых отчётах, со временем игра всё же реабилитировалась, и компания даже решила продлить его контентную поддержку на период вплоть до следующего года. Как следствие, в Ghost Recon Breakpoint нужно активнее привлекать дополнительную аудиторию, и одним из лучших способов достижения данной цели является проведение выходных бесплатного доступа.

реклама

анонсы и реклама Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Акция распространяется на PC- и PS4-версии Ghost Recon Breakpoint, и продлится она до 31 мая.

реклама

Напомним, что по сюжету Ghost Recon Breakpoint мы в роли бойцов отряда «Призрак» отправляемся на архипелаг Ауроа, попавший под управление наших бывших товарищей, а ныне отступников, разговор с которыми только один — азбука Морзе из автоматных очередей.