EA заработала $7,68 млрд на режиме Ultimate Team в своих спортсимах
Несколько недель назад Electronic Arts опубликовала отчёт по своей деятельности за прошедший финансовый год, раскрыв важную информацию о размерах заработков, которые приносят отдельные игровые серии. Мы тогда узнали, что компания смогла сгенерировать более $5,63 миллиарда чистой выручки, но подробностей по отдельно взятым проектам пришлось ждать вплоть до сегодняшнего дня.
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Так, стало известно, что EA сумела заработать $1.62 миллиарда с помощью одного лишь режима Ultimate Team для спортивных игр серий FIFA, NFL и Madden. Там, напомним, игрокам предлагают прикупить за реальные деньги наборы с карточками игроков, чтобы собрать по итогу «команду мечты». В новом опубликованном документе также содержится информация о доходах с этого режима, полученных в прошлые годы.
Выглядит всё это денежное безумие следующим образом:
- 2020 финансовый год — $1,49 миллиарда;
- 2019 финансовый год — $1,37 миллиарда;
- 2018 финансовый год — $1,18 миллиарда;
- 2017 финансовый год — $775 миллионов;
- 2016 финансовый год — $660 миллионов;
- 2015 финансовый год — $587 миллионов.
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Берём данные за 2021 год, складываем с показателями по прошлым годам и получаем $7,68 миллиарда — именно столько издатель смог заработать с 2015 года на микротранзакциях режима Ultimate Team для своих спортивных игр.
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